Luli Salazar: "Redrado se va a arrepentir"

Luciana Salazar, la flamante madre de Matilda, se mostró tajante a la hora de hablar de la posibilidad de un retorno con su expareja, el economista Martín Redrado

En diálogo con el programa Agarrate Catalina, la mediática fue consultada sobre si su ex la había llamado al enterarse del nacimiento de la beba: "No, no me llamó pero tampoco me interesa", señaló.

Catalina Dlugi opinó entonces que "él se muere de ganas de ver a Matilda" a lo que la blonda respondió cortante: "No me dio esa sensación, ni lo pienso".

"Es una historia muy, muy larga y es mejor dejarlo ahí. Yo duermo tranquila porque sé que hice las cosas bien, eso es lo importante", agregó sobre lo que le habia dejado esa relación.

Por otro lado, Luli dio detalles de a qué se refería con aquel famoso tweet en el que le decía al economista '¿Cuándo les vas a contar la verdad a tus hijos y a la sociedad?': "Yo necesitaba que diga la verdad de algo que para mí era importante y me estaba lastimando. Pero bueno, si él no lo quiso hacer, no lo quiso reconocer, yo dí mi palabra que no lo iba a hacer", dijo.

Por último, tras dejar en claro que el asunto en su corazón con Redrado ya estaba terminado, Salazar cerró: "Creo que se va a arrepentir mucho, pero es cuestión de él y de cómo duerma tranquilo con su conciencia. Por lo menos yo sí estoy tranquila".