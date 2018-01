Luis Ventura: "Hace muchos años, era adicto al juego y tuve que frenar por mi familia"

Luis Ventura ya no cuenta con la presencia física de su padre y todos los años, desde que el hombre ya no lo acompaña en esta tierra- pero sí en su corazón- el periodista juega a la quiniela la edad que tendría el hombre si aún estuviera vivo.





Este miércoles, en Infama, Pía Shaw reveló que su colega, finalmente, le había pegado en el conocido juego de azar, con el 191 (su papá hubiera cumplido 91 años). El video:

Embed

Este medio se contactó con Luis, que contó que tipo de relación tiene con el juego de azar: "Soy un tipo muy competitivo en mi vida, me gusta tener esa adrenalina. Juego al truco, voy al casino seguido, juego al prode... Gano y pierdo, pero cuando gano, la rompo".





"Con el cumpleaños del viejo jugamos al 191 y al 91, ganamos 74 lucas. Jugamos anteayer, Hugo se adelantó un día. Ayer agarramos algo, que el premio fue mucho menor. Ayer acerté el empate de Independiente - Central y gané 6 lucas", agregó.





Y para cerrar, contó: "Tengo antecedentes, gané la Loteria de la Provincia... Gané tres veces al Prode. Agarré un pozo acumulado del Quini hace dos años. No soy un adicto, a lo mejor lo fui en otro momento de mi vida. Cobraba el sueldo, que me lo daban en un sobre. Sacaba la plata de adentro y le saldaba la deuda al quinelero. Aflojé en los años 80'. Cuando tengo plata dulce, voy al casino cada tanto. Me gustan los naipes más que la ruleta, que es más de azar. Me encanta timbear, donde hay timba estoy".