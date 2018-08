Luciana Salazar acusó a Martín Redrado de hacerle brujería

Luciana Salazar ocasionó un verdadero revuelo en las redes sociales al disparar una particular acusación contra Martín Redrado.





Todo comenzó cuando una de las seguidoras de la modelo le comentó que el economista había tildado con un "me gusta", una de sus publicaciones.





"Luli mira Martín Redrado está de novio y te sigue poniendo likes. Le gusta jugar a dos puntas me parece", escribió la seguidora de Luli.





Pero la respuesta de Luciana dejó a todos con la boca abierta: "Es muy enfermo (encima separados) por eso no dejo más que vea a mi hija. Porque no quiero que mi hija tenga una imagen así de un hombre que juega con las mujeres y porque me hace brujerías que lo descubrí en su casa el domingo pasado. Es un tipo oscuro", deslizó Luli