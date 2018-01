Los irónicos tuits de Úrsula Vargues sobre el aborto alborotaron las redes sociales

La siempre polémica Úrsula Vargues expresó su postura sobre el aborto legal y gratuito con una serie de irónicos tuits que generaron la reacción de la postura contraria. "¿Por qué la masturbación del hombre no es asesinato?" "Qué conveniente machista no considerar la vida desde los espermatozoides", ironizó.

, sumó una nueva voz al respecto: la de Úrsula Vargues quien, a través de una serie de tuits, y bajo el #AbortoLegalSeguroyGratuito, posteó "Exijo una ley que contemple la masturbación del hombre como un delito" y "¿por qué la masturbación del hombre no es asesinato?". "Que conveniente machista no considerar "la vida" desde los espermatozoides. ¿No? Hacerse una paja sería una masacre", profundizó.

"Sólo podrá acabar con fines reproductivos, si no sería un asesinato en masa no?, agregó al respecto. "Miles de hombres asesinando cada vez que acaban. ¡Ah!, pero sólo hay vida si se encuentran con un óvulo. Contate otra, amigo", siguió.

"Si no hay #AbortoLegalSeguroyGratuito para nosotras que no haya masturbación para ellos", insistió la ex integrante de Nosotros a la Mañana, quien obviamente generó críticas y linchamiento social.





"No sé cómo decirles esto sin causarles dolor, me tienen sin cuidado lo que opinen, escribo lo que pienso yo", escribió, para luego agregar que "por suerte muchos hombres entienden la ironía". "Al resto que puedan mejorar como seres vivos", les deseó, para luego concluir diciendo que "resumiendo: estoy a favor de la masturbación y del aborto".





