Lorena Martins: "Lo que dice esta chica es una tomada de pelo y un show, es lamentable"

El testimonio de Natacha Jaitt en la mesa de Mirtha Legrand todavía sigue generando polémica.





Lorena Martins, hija del proxeneta Raúl Martins, a quien ella misma denunció hace años y que se encuentra prófugo de la Justicia también opinó.





"La forma es que esta chica encaró la situación me parece una irresponsabilidad bastante grande. Por la forma en que lo hizo. No se puede a ir a un medio de comunicación a decir la cantidad de burradas que dijo sin primero haber pasado por la Justicia. Antes que eso tendría que haber ido a una Fiscalía o un Juzgado de guardia, que son rotativos. Hay muchas vías para hacer una denuncia sólida sin hacer un show".





"Mi papá en sus prostíbulos tenía mucha gente famosa, había menores, hay muchas pruebas. Pero nunca quise encarar la denuncia desde el show mediático, sino del lado de las víctimas. Lo que más me importaba era que se cierren los prostíbulos, no los nombres, y eso hay que buscarlo desde el Juzgado", añadió la activista de los derechos de las mujeres.





Embed



"Si ella es verdad que tiene pruebas, esas pruebas en el sitio adecuado pueden condenar a los culpables. Si las deja en la casa o hace un show mediático, está siendo cómplice de este delito en cierta manera. Hay muchas cosas que no lo creo y que creo que son mentira. Lo que dice es un sin sentido, una mentira tan evidente que no se sostiene. Cualquiera que tenga un mínimo conocimiento judicial sabe que es así", fundamentó Martins.



"Lo sorprendente no es que ella diga eso, lo sorprendente es que los medios de comunicación se presten a ponerle el micrófono a una persona así, que todavía no aportó nada en la Justicia y tampoco aportó nada en los medios. No hay ni una sola base para creer en todas las barbaridades que dice. Hay un porcentaje pequeño de cosas que dice que son verdad que son las que están en la causa, pero ya están. Después todos esos nombres... Es inexplicable que todavía le sigan dando micrófono".





Y contó: "La mínima base de verdad es lo que está en la causa y lo que todos tenemos conocimiento. Que hay una causa abierta por pedofilia lo sabemos todos. Yo soy la hija de un agente de la SIDE, no soy una persona desinformada y entiendo de cómo funcionan a veces los aprietes judiciales y he vivido cosas muy fuertes, pero lo que dice esta chica es una tomada de pelo y un show, es lamentable".

Embed



"La farándula demostró históricamente que miró para otro lado en la prostitución y trata. Mi viejo tiene fotos con famosos dentro de prostíbulos: actores, actrices, jugadores, políticos, jueces... Como para empapelar la Ciudad de Buenos Aires", finalizó Lorena.





Fuente Primicias Ya