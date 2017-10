"Le diría a Beto Casella que Ventura va a salir del sarcófago y le va a hacer saltar los stents"

PrimiciasYa dialogó con el integrante de "Infama" y conductor de "Secretos Verdaderos" y esto esgrimió: "Que escuchen la grabación que hice, no la desgrabación, donde interpretan que salgo a defenderlo. No defendí nada. Si hay una denuncia por abuso, que lo decida un juez, yo soy periodista".

"Cuando desgrabaron, pusieron que defendí a Ari, es gente grande que no necesita que la defienda. Me quieren meter en un quilombo que no es mío. Tengo diez periodistas esperándome a la salida del canal todos los días. Sé que les rinde pegarle a Ventura, porque tienen devolución, este tema no es mío, no me involucren", dijo el animador.





La respuesta a Casella fue lapidaria: "Que Beto busque contenido propio, el número más alto que hizo lo hizo peleándose conmigo. Se cae un plato volador en Shangai y la culpa es mía. Hace dos años me pega desde el desconocimiento total que tiene de un tema. Se prendió porque le midió 12 puntos. Algún día Ventura va a salir del sarcófago y le va a hacer saltar los stents".





Para cerrar, Luis dejó en claro la polémica que se armó por algunas ternas erróneas de los Martín Fierro de radio: "Se corrigieron sobre el pucho, no hubo posibilidad de repaso en la sumatoria de votos. Se presentó frente al apuro y ahora hay que hacer las correcciones".