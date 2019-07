Laurita Fernández acompañó a su papá a "¿Quién quiere ser millonario?"

"¿Usted es el papá de Laurita?", preguntó el conductor. Carlos, el padre de la artista, fue quien participó de ¿Quién quiere ser millonario?, el ciclo que conduce Santiago del Moro a través de la pantalla de Telefe. "Correcto", afirmó el participante.

"¿Entonces la rubia que está allá atrás es Laurita? Hola, vení Lauri, vení. Qué lindo tenerlos acá a los dos, padre e hija", los recibió Santi. "Han venido a jugar por una causa impresionante, ¿han venido por un cuartel de bomberos?", dio el pie Del Moro para que el hombre cuente la causa que lo llevó al programa.

"Venimos a jugar por dos cosas. En realidad el premio va dividido en dos partes, la primera parte es para el cuartel de bomberos voluntarios de Abbott. Abbott es una pequeña localidad de 800 habitantes, del partido de San Miguel del Monte. Y la otra parte es para los familiares de los niños de la masacre de San Miguel del Monte, es para todas las familias que están pasando un momento muy difícil. No solamente por la pérdida que tuvieron, sino porque además está Rocío, que se está recuperando, la está pasando muy difícil, la está luchando, y creo que ésta era la causa por la cual quise venir acá", se explayó.

Laurita, como su hermana quién también estaba en el piso, le trajeron suerte a su padre, quien ganó 300 mil pesos y decidió retirarse con esa suma antes de arriesgarse a contestar por el medio millón de pesos.

"¿Con qué otro pintor discutió Vincent Van Gogh minutos antes de cortarse parte de la oreja?", era la pregunta, pero luego de dudar unos segundos Carlos explicó su decisión.

"Quisiera asegurarles lo máximo posible a esta causa de los bomberos voluntarios de Abbott y a los familiares de la masacre de San Miguel del Monte. Si fuera mío estoy seguro que me tiraría a la pileta nuevamente, porque creo que siempre he tratado de ir para adelante y si sale, sale. Pero en este momento, en esta instancia, pensando en los bomberos voluntarios de Abbott, y en Rocío, y en los familiares que están acá mirando, creo que 300 mil pesos para ellos es un buen dinero. Me retiro", se justificó, antes de irse en medio de los aplausos del conductor y todos los presentes en el estudio, incluidos los bomberos por los que él fue a buscar el máximo dinero posible.