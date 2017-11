Laura Ubfal denunció que sufrió intentos de abuso dentro del periodismo

Laura Ubfal no suele hablar de su vida privada, sin embargo, dio un duro testimonio del ambiente laboral que vivió durante años. Invitada a Vino para vos, el programa de Nicolás Magaldi en KZO, la periodista contó varias experiencias que tuvo que atravesar: "Quizás en este época sería muy común denunciar, pero yo vengo del periodismo de hace muchos años donde uno no denunciaba a los acosadores y abusadores. Me acuerdo que muy ilusionada había ido a buscar un laburo y me encerraron en una habitación, yo no sabía que quería ese hombre de mí hasta que lo entendí. Lo que más bronca me dio fue no haber conseguido el laburo".





"Después en otra época tuve un jefe que me decía 'si vos fueras un macho, te sentás al lado mío y me cebás mates, pero una mujer no se puede sentar al lado del jefe. Porque la mina que se sienta al lado del jefe quiere otra cosa'. Era muy difícil, te intentaban tocar, los hombres todavía no han entendido como es el tema", expresó Laura.





Además, aseguró que eso la marcó en su profesión: "Tuve muchos grupos de trabajo y siempre supe que tenía que ser 'uno más', porque si te ponés en mina sos vulnerable. Antes no lo podías decir porque te quedabas sin laburo".