"Laura Ingalls" denunció a Oliver Stone por acoso: "Me puso de rodillas y me humilló"

El goteo incesante de denuncias por acoso o abuso sexual en Hollywood dejó este martes un nuevo nombre, el de Oliver Stone. La actriz Melissa Gilbert ha denunciado que sufrió trato vejatorio y acoso durante una audición para la película «The Doors» por parte del cineasta.





La protagonista de «La Familia Ingalls» ya confesó hace unas semanas en una entrevista con Andy Cohen que había sido víctima de un caso de acoso, aunque en ese momento no se atrevió a dar nombres. El motivo que adujo era que ese hombre ya le había «avergonzado antes públicamente» y que «temía una reacción violenta».





Ahora la actriz se ha atrevido a dar el nombre que tanto le hizo sufrir: «Fue Oliver Stone y la película era "The Doors"», denunció. Según su versión, en la prueba para participar en la película, el cineasta escribió una escena para que representara delante de él sin vínculo con la historia. Una prueba en la que exigía que la actriz se pusiera delante de él y, de rodillas, le dijera: «Házmelo, cariño». «Fue realmente sucio, horrible», asegura la actriz en medios de EE.UU.





«Salí llorando. Él escribió esa escena porque quería que lo hiciera delante de él en la sala de audiciones. Fue humillante y horrible. Me tenía ahí... Yo le había avergonzado antes y me la devolvió. Me dolió», relata la intérprete.





Finalmente, Meg Ryan fue la intérprete elegida para dar vida a la esposa de Jim Morrison, Pamela Courson, en el filme.





El testimonio de Melissa Gilbert no es la primera acusación de acoso sexual hacia Oliver Stone.





