Las ficciones de Telefe en la mira: "Las novelas turcas no respetan a la mujer; hay un mensaje de patriarcado"

Hasta la semana pasada, Telefe tenía unas 7 horas de ficción extranjera en la grilla de programación. Su último producto nacional en el género fue "Golpe al corazón", que terminó a fines de febrero. Desde entonces, el canal de VIACOM no puso en pantalla ningún producto de ficción nacional. El Trece, en tanto, redujo sus grandes noches de ficción a un solo producto, "Simona", y pasó los sábados el enlatado turco "Amor en guerra".





Ante esta problemática, Primiciasya.com habló con Ramiro San Honorio, Presidente del Consejo Interdisciplinario de Nuevas Tecnologías en la Asociación Argentina de Autores – Argentores, quien con la entidad se encuentran trabajando en una ley que regule los contenidos televisivos y le exija a los canales poner producciones nacionales, junto al consejo de televisión, gremios y otras entidades.





"Argentores que nuclea a autores argentinos, de teatro, cine, televisión y nuevas tecnologías lo que está pidiendo es que la industria tenga más fuentes de trabajo. El medio audiovisual en general atraviesa una crisis profunda, desde lo económico hasta la poca incentivación que hay desde las políticas gubernamentales. Esto agrega ese factor que tiene que ver con un medio, los canales, que apuestan con poco riesgo, a una lata que está en 3 mil dólares aproximadamente, costo que pueden manejar a la hora de colocar en grilla horas de ficción. Esto es un costo por capítulo sideral que tiene nuestra ficción, que son costos reales, y comparar es algo odioso, por lo cual obviamente que la lata es más barata. Esto lo está haciendo VIACOM (Telefe) y en su momento el Grupo Clarín, que colocó enlatados, y así bajaron sus costos de ficción. Por eso vemos tanta ficción extranjera en la televisión nacional", le contó San Honorio a este portal.





Y agregó: "Estamos solicitando y apoyamos es que el estado y las entidades regulen el mercado de medios audiovisuales, sobre todo televisivos. Estamos apoyando y promoviendo una ley de televisión, o la misma ley de medios que lo que hacía era apoyar a la industria nacional. Lo que nosotros queremos y la mirada que tenemos es que atravesamos una convergencia de medios que mutan a otras plataformas, el hábito de cómo consume uno las ficciones y los programas ha cambiado, eso nos genera un panorama de revolución por así decirlo".





Desde la entidad sostienen que la falta de ficción nacional no sólo atenta contra las fuentes laborales sino contra la entidad cultural de nuestra sociedad: "Apostamos a que el estado apoye como sucede en muchas partes del mundo para que los canales tengan un porcentaje de programación nacional. Es decir, es necesario que las pantallas argentinas tengan ficciones argentinas. Es necesario que la identidad culturar de un país se transmita a través de nuestras pantallas. Es necesario fomentar la producción nacional para también tener negocios en el campo internacional. Eso es lo que apoyamos con la ley de televisión".





En Argentores apuestan a las nuevas tecnologías y por eso formaron el consejo que San Honorio preside y entienden además que la televisión como formato no va a desaparecer pero sí deberá adecuarse: "En cuanto a las nuevas tecnologías, la televisión clásica no va a desaparecer, va a tener una adecuación que le dará lugar a otros formatos, y la ficción de a poco se va a ir dando en otras plataformas".





"Sin desviarnos del tema. Necesitamos que el estado pueda fomentar concursos, festivales, producciones para tener una identidad nacional en la televisión y fomentar trabajo argentino dentro de la industria. Es una industria admirada por muchos países. En muchos lugares admiran el trabajo técnico y creativo de los argentinos. No olvidemos que los guionistas argentinos trabajan en ficciones internacionales. Muchos directores trabajan en ficciones internacionales. La capacidad técnica es muy buena. No es solamente un tema de costo. Hoy por hoy el estado y los entes que tienen que regular la pantalla nacional no lo están haciendo. Estamos dándole lugar en la grilla a enlatados que nos dan mensajes culturales alejadísimos de nuestra cultura. Incluso mensajes opuestos a lo que culturalmente opuestos a lo que Latinoamérica reclama, como por ejemplo derecho de la mujer, etc. Donde nosotros vemos en novelas turcas que eso no se respeta. Hay un fuerte mensaje del patriarcado y demás. También se fomenta mal el mensaje. Necesitamos tener ficción nacional para tener identidad en nuestras pantallas. Eso reclamamos. Necesitamos contar nuestras historias en nuestras pantallas, para nuestros televidentes. Con la cantidad de enlatados que tiene Telefe no estamos creciendo culturalmente", concluyó Ramiro.





