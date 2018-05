Las críticas que recibió Sofía Gala por su look masculino en "PH"

Sofía Gala fue el centro de burlas en redes sociales por su radical look. La actriz fue una de las invitadas al programa "PH, podemos hablar" (Telefe), y su vestimenta llamó la atención.





La hija de Moría Casán se puso un blazer a cuadros, camisa blanca con corbata a rayas, pantalones estilo pescador y medias rojas y despertó revuelo en redes sociales, a tal punto que, fue trending topic en Twitter.





Entre otros temas, al ser consultada en un momento de la noche por su opinión sobre los pechos de su mamá, Sofía contestó haciendo referencia a su look: "No me gustan las tetas grandes. Las cosas que hacen bella a una mujer para mí no son esas cosas, por eso dejé de usar ropa femenina. La ropa femenina te marca la teta, la cintura, la cadera..."

Embed Me encanta las minas que están criticando como se vistió Sofia Gala, después las tenés haciendo marchas por una pendeja que fue a la escuela sin corpiño y dicen que cada cual es libre de elegir pero si una mina se viste diferente al resto la critican. Doble moral #PodemosHablar — Fede. (@FedeTecno) 27 de mayo de 2018 Embed Solo vine a ver que ponían del trajesuli q se mando Sofía Gala jaja #PodemosHablar — Cin Acuña (@CintiaAcua1) 27 de mayo de 2018







"Los primeros 20 minutos me lo bancaba pero después era un monstruo. Jugaba con las tetas de mi mamá, eran como un techo, jugaba con el pezón, se lo metía para adentro", reveló.