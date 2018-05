Larissa Riquelme defendió a su pareja Jonathan Fabbro entre lágrimas

"Es una situación muy dolorosa. En la primera causa, que es abuso sexual con acceso carnal agravado, la pericia médica dio negativa. En la segunda, el hecho no se consumió (sic). La denuncia la hizo la madre. Tengo pruebas que demuestran que las mujeres que hicieron las denuncia están complotadas".





Larissa Riquelme y Jonathan Fabro

Una de las menores supuestamente abusadas por el futbolista es sobrina de Riquelme, y la modelo explicó entre lágrimas que charló varias veces con ella: "La amo con todo mi corazón. Tuve la oportunidad de conversar con ella y hasta hoy día me manda audios. Ella no dimensiona lo que está ocurriendo. También tengo el apoyo 100% de mi hermano. Ambos conversamos con ella y me dijo: 'Tía, eso no es cierto'. No sé cómo la madre puede meterle cosas en la cabeza".