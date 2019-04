La respuesta de Laura Esquivel a las críticas de la familia Maradona por su interpretación de Claudia Villafañe

Desde enero se está grabando la serie Sueño bendito que contará la vida de Diego Armando Maradona. El director técnico de Dorados de Sinaloa firmó un contrato de exclusividad con Amazon, los productores de la ficción. Pero Claudia Villafañe no fue consultada en absoluto y por este motivo, inició acciones legales ya que teme que muestren una historia falsa.

La ex del Diez no es la única que manifestó su descontento con esta producción. Dalma Maradona también criticó a Laura Esquivel y Julieta Cardinali, las actrices que interpretarán a Villafañe en distintas etapas de su vida. "¿Sabrán las actrices que filman la serie de mi papá que nunca nadie se juntó con mi mamá y que hace unos días nadie del proyecto se presentó a la mediación que ella pidió?", escribió en Twitter.

Ante la repercusión que generaron sus palabras, la mamá de Roma salió a aclarar que su mensaje no es contra sus colegas: "No hago responsables a las actrices de nada ¡porque es trabajo! ¡Pero digamos las cosas como son! Manejémonos con la verdad ¡y que cada uno se haga cargo de lo suyo! 'Que yo no sabía, que me dijeron otra cosa...'".





"Si yo tuviera que representar a una persona que está viva, ¡lo primero que haría es hablar con ella! Sacando lo personal para el personaje. ¡No me perdería eso ni loca!", aseguró la actriz que forma parte del elenco de la ficción Campanas en la noche.





En medio de esta polémica, Laura Esquivel habló sobre su participación en Sueño bendito y el rol que debe interpretar: "Hay poca información de ella (Claudia Villafañe), no hay mucha referencia. Me encantaría poder contarles un montón, pero no puedo. Soy una persona muy responsable y lo trato de asumir con esa responsabilidad. Y con mucho cariño y amor con Claudia y demás. Lo hago desde ese lugar. Me toca hacer una etapa muy hermosa, su juventud".





En diálogo con el programa Por si las moscas en La Once Diez/Radio de la Ciudad, la ex protagonista de Patito feo señaló: "Respecto de las críticas del público, el periodismo y la familia del mundo Maradona, ya hice un gran trabajo con la dirección y ofrezco lo mejor que tengo. Obviamente que uno lo quiere hacer espectacular y que nadie se enoje, pero es difícil. Trato de ver todo lo bueno que hay".





Además, explicó que cuando se estrene la producción no estará pendiente de las redes para no bajonearse, ni leer cosas que no tiene que leer. "En realidad no me tiene que sumar ni restar (las críticas) porque yo estoy trabajando para un proyecto muy grande, a nivel mundial", dijo.





"Si fuera una producción mía que yo estoy a cargo de todo, tendría que asumir las responsabilidades. Yo estoy relajada y no me pienso poner cargas que me puse en otros momentos con otros trabajos. Estoy en un momento de relajación y de hacerlo lo mejor posible", finalizó Laura Esquivel.