La reacción machista y violenta de Andrés Ciro Martínez contra una fan

El enojo y el apuro por responder le jugaron una mala pasada al músico Andrés Ciro Martínez, quien reaccionó con una contestación violenta y machista al reclamo de una fan vía Twitter. Si bien ella primero lo insultó, son situaciones que las celebridades sobrellevan a diario en las redes sociales.





Todo comenzó por la reprogramación de un show. Al parecer, la joven había sacado la entrada y la modificación ya no le permite asistir. Por ese motivo, la emprendió contra el ex Piojo: "Como te cagás en la gente que te sigue pedazo de hijo de puta, a las SIETE de la tarde reprogramas!!! Hay gente que labura y tenía tu entrada, ahora me la voy a meter en el orto forro hdp!".





Tras una primera respuesta entre sobradora e irónica, donde la invitaba a devolver la entrada, el músico "recapacitó" y embistió a fondo sin esperar a que llegara una nueva réplica: "Otra cosa si te vas a introducir algo en el ano una entrada no creo q te sirva. Proba con algo más contundente y hasta quizá te cambie el humor. Otro besito". La "recomendación" cargada de machismo no pasó inadvertida y las críticas en las redes no tardaron en llegar.