La reacción de Julián Weich cuando le preguntaron si votaría a Tinelli que se volvió viral

Julián Weich fue uno de los invitados este domingo a la noche al programa Debo Decir conducido por Luis Novaresio.





Consultado por el conductor sobre si consideraría votar a Marcelo Tinelli si se presentara a elecciones, Weich reaccionó de manera inmediata con una frase que se volvió viral y se volvió trending topic en Argentina.





"¿Votarías a Tinelli?", preguntó Novaresio, a lo que Weich no vaciló un segundo en responder: "¡Ni en pedo!", aseguró, generando risas entre otros invitados presentes. Ante la sorpresiva respuesta, el conductor del ciclo quiso saber más sobre las razones que lo llevaron a negar tan categóricamente sobre su voto a una candidatura del conductor de Showmatch. Weich no quiso ahondar en detalles y bromeó: "Se me escapó, me salió del alma perdón".





El conductor, quien es hace tres décadas embajador de Unicef considera que "El Cabezón" se acordó tarde de que hay pobres. "Nunca una palabra", dijo.