La palabra de Sol Pérez, la presunta tercera en discordia entre Pampita y Pico Mónaco

Sol Pérez se mostró furiosa con los rumores que aseguran que sería la supuesta tercera en discordia entre Carolina Pampita Ardohain y Juan Pico Mónaco. "Me parece cualquiera que me dejen en ese lugar", dijo enojada la ex participante del Bailando.





El primero en mencionar a La chica del clima como la autora de la crisis entre la jurado del certamen de ShowMatch y el ex tenista fue Ángel De Brito. Sin embargo, la rubia, que en más de una oportunidad fue invitada al programa de Mónaco en El Trece, Por una moneda, fue contundente al negar todo.





"Voy a grabar el programa, fui más de una vez, me habían llamado para hacer la conducción, al final no pude y se me terminó invitando porque les copa mi onda y estoy agradecida a eso porque para mí es un laburo y voy a seguir yendo porque la paso bien y disfruto. Mañana voy a grabar porque me invitaron, la paso bien y les gusta como laburo", arrancó explicando Pérez a Los ángeles de la mañana.





Luego, insistió: "Si el día de mañana me sale una oportunidad para hacer una conducción con ellos, la agarro también, ¿cuál es el problema? No por eso yo tengo que tener mensajes ni con El Pollo, ni con Pico. Es una locura".



En el ciclo, la trataron de "ordinaria" por un tuit en el que escribió: "Chicos no tengo ni el número de Pico no digan pelotudeces". Pero ese calificativo no le gustó nada: "Decirme así porque dije que dejaran de decir pavadas es tremendo, me parece mas ordinario tirar una noticia como esa, dejarme en el medio de una relación donde no tengo nada que ver y ni siquiera consultarme antes".