La numeróloga Verónica Asad predijo el tremendo futuro de Juan Darthés

Verónica Asad, más conocida como Pitty, la numeróloga se refirió a la denuncia por violación de Thelma Fardin contra Juan Darthes y reveló que "los números dicen que él podría atentar contra su vida".





Invitada a los clásicos almuerzos de Mirtha Legrand, la gurú de los famosos contó: "Me movilizó mucho lo de Juan Darthés, me pareció muy fuerte. Ayer estudiamos con mis alumnos su nombre con los números, su nombre real. Tiene nueve consonantes y nueve vocales".





Y agregó: "Las personas que tienen en el destino el número nueve pueden ser portadores de luz o de oscuridad". Además, al respecto, detalló: "Sale claramente el traslado y recién en cuatro años se va a definir esto. Puede ser que él viaje, que vuelva. Pero no se va a resolver en el corto plazo. Igual, la condena social es terrible".





Consultada sobre el futuro del actor, quien se fue a Brasil la semana pasada, detalló: "No estaría libre de atentar contra su propia vida. Uno cuando dice estas cosas tiene que tener cuidado y quiero ser lo más respetuosa. Pero creo que él está pagando su karma. De acá no se va nadie sin pagar sus cuentas".





La actriz Thelma Fardín denunció, con el apoyo del colectivo Actrices Argentinas al actor Juan Darthes por violación.





"Durante nueve años lo anulé para seguir adelante, hasta que hace unos meses escuché a otra chica acusar a la misma persona y eso fue un cachetazo para mí. En el 2009 estaba de gira con un programa infantil muy exitoso. Tenía 16 años, era una nena. El único actor adulto que viajaba con nosotros tenía 45 años", contó Fardín.





"Una noche comenzó a besarme el cuello y le dije que no. Me agarró la mano y me dijo: 'Mirá cómo me ponés', haciéndome sentir su erección. Yo seguía diciendo que no. Me tiró en la cama, me corrió el shorcito y me empezó a practicar sexo oral. Yo seguía diciendo que no. Me metió los dedos y yo seguía diciendo que no. Le dije: 'Tus hijos tienen mi edad'. No le importó. Se subió encima mío y me penetró", reveló.









Diario Veloz