La inesperada confesión de Marcela Tinayre: "Perdoné infidelidades, pero..."

Marcela Tinayre realizó declaraciones que dejó a todos sorprendidos a todos.

La revista Noticias publicó una nota que realizó con la conductora de "Las rubias (más uno)" en canal KZO y sus declaraciones sorprendieron a todos. Habló de su actual pareja, Marcos Gastaldi y también de su madre, Mirtha Legrand





Dijo que su mamá, es irremplazable, porque una sola vez hizo los almuerzos en su lugar y se dio "cuenta que no todo el mundo puede ser ella; no todos pueden ser una estrella".





En el reportaje le dicen que no habla mucho de sus parejas, ni de la actual, a lo que Marcela respondió: "De Marcos no hablo por respeto a su espacio. Antes me acompañaba más en lo social, pero me muevo mucho sola y para un hombre es difícil seguirme; muy aburrido. Perdono todo, pero recuerdo. Perdoné infidelidades, perdoné muchas cosas. La mentira la voy recordando".





Y cerró: "Soy caprichosa, calentona, soy muy controladora de la familia. Soy una mamá metida y siempre voy a dar mi opinión".