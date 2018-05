La furia de Valeria Lynch contra el spot mundialista tildado de homofóbico

El spot, que fue borrado horas después de su publicación, tiene como cortina "Me das cada día más", y la cantante se quejó porque no le pidieron autorización para usar su tema. "Si me hubieran avisado hubiera sido bárbaro", afirmó en Twitter.





Embed Si me hubieran avisado hubiera sido bárbaro! https://t.co/9YnRIFe6J3 — Valeria Lynch (@valerialynch) 10 de mayo de 2018



Un spot mundialista de TyC Sports generó una gran polémica por banalizar abiertamente la represión a los homosexuales en Rusia. Por si hiciera falta algo más, quien también se enojó fue la intérprete de la canción utilizada, Valeria Lynch, informa MinutoUno.