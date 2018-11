Confrontados, por Pampita Ardohain y Vico D'Alessandro tuvieron una noche de apasionado sexo, según informaron. Este miércoles, en el ciclo, por El Nueve Carla Conte y Rodrigo Lussich, soltaron una verdadera bomba al asegurar quetuvieron una noche de apasionado sexo, según informaron.

"Tiene que ver con un encuentro sexual, fogoso, no sé si quedaron en algo...", dijo Lussich.

Pero las cosas se pusieron feas; la modelo se enfureció tras la información que la involucra con el galán y salió en Twitter a desmentir todo.

"Mentira total! Que los de "Sugar" hagan prensa con otra cosa y no se cuelguen de mí! Vergüenza dan los periodistas que ponen cualquier cosa sin chequearlo. Ni lo conozco!", escribió la morocha.

Pero Rodrigo Lussich, que estaba atento a la red, salió a contestarle con los tapones de punta: "Tus desmentidas me dan un miedo... pasaste de desmentir hasta el cansancio tus crisis con Vicuña, hiciste un festejo de 10 años de relación para las tapas de revista y al mes estabas a los gritos en un motorhome... y separada! Vergüenza también es mentir! Aparte meter "a los de Sugar" en ésto mmmmm... Por qué esa conclusión? Mmmm.. y además, tu ex Pico no es amigo de Vico? No lo conociste nunca? En fin... todo raro", disparó el conductor.

¿Cómo seguirá esta historia?

