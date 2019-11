La curiosa cábala de Silvina Escudero para seguir en pareja

Silvina Escudero es una de las bailarinas más atractivas del “Bailando”. De eso no hay duda. Ha ofrecido performances deliciosas tanto como ha alimentado escándalos a lo largo de su carrera. Así se ganó un lugar en las marquesinas más codiciadas del planeta mediático. Sin embargo, en el último tiempo, vive una tranquilidad inusual.

Hasta anoche, cuando en un inesperado cruce con Angel de Brito, tras su actuación en la pista de baile la devolvió al candelero. ¿Qué pasó? Fue blanco de una ironía inesperada de parte del periodista de espectáculos que la sacó de quicio. Y no es para menos: llamó “equipo de los depredadores” a la pareja que la bailarina forma con Jonathan Lazarte.

“¡Yo estoy jubilada! Estoy hace casi tres años de novia, conviviendo”, se defendió Escudero ante la picante ironía del jurado. “¡Espero que te aguante! A Silvina cada vez que me la encuentro en una fiesta me dice ‘con este me caso’, ‘con este me caso’, ‘con este me caso’. Ya me perdí como diez bodas”, replicó picante De Brito.

“Eso fue hace diez años. Con este nunca te dije que me casaba. ¿Sí o no? Y está casi desde hace tres años”, aseguró Escudero, con una amplia sonrisa dibujada en el rostro. Sus palabras sonaron a la confesión de una “cábala” para seguir en pareja. No fue más allá, tampoco su ocasional rival mediático. Fueron solo chispazos, no hubo fuego.