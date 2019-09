La carta de Piñón Fijo al niño que será Presidente dentro de 50 años

A poco más de un mes para las próximas elecciones presidenciales y en un escenario político y económico complejo para el país, el famoso payaso cordobés compartió en un video que subió a su cuenta de Youtube, una carta para quien será presidente dentro de 50 años. Con tono infantil pero sin perder la mirada crítica, Piñón Fijo pidió que “los sueños no se diluyan”.

El conocido payaso cordobés escribió una emotiva carta dirigida al niño que será presidente en el futuro. La publicó en un video acompañado con música titulado De payaso a presidente, carta para leer en 50 años. En el escrito reflexiona sobre las crisis que hubo en el país y le pide al mandatario que “cuando la desigualdad abrume, sea humano”.

El actor Fabián Gómez, en la piel del personaje, publicó el video en sus redes sociales y a las pocas horas recibió múltiples elogios. “Ojalá alguien hubiera escrito esta carta antes”, escribió un usuario en uno de los comentarios.

En la reflexión, el payaso insiste en que hay que trabajar para que “los sueños no se diluyan”. “En cada crisis de nuestro país, existieron sueños que nacieron despiertos, atentos, alertas solo para conseguir un alimento a cualquier precio y nada más. Esos sueños que no se asomaron ni a ser sueños, fueron una derrota para todos. Quizás entre esos sueños que no fueron, nos perdimos glorias, soluciones, conquistas, aprendizajes intransferibles e irrecuperables”, continúa.

Esperanzado, agrega: “¿Será 2070? ¿2080? Ojalá que esta carta haya sido solo una nómina de problemas que ya pasaron de moda, que ya se resolvieron y que para Ud. son casi una antigüedad. Pero si le hace falta una mirada emotiva, un regreso a la raíz, aquí estoy escribiéndole”.