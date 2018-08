La bronca de Oreiro: "Fui a un cirujano plástico para que me reacomodara la cara, me hicieron cuatro puntos"

El sábado pasado se realizó una nueva edición de la entrega de premios más divertida y pegajosa de la televisión infantil: los Kids Choice Awards Argentina 2018. El evento contó con la conducción de la carismática dupla: Vero Lozano, la talentosa figura de la TV junto a Kevsho, el popular creador digital.





Natalia Oreiro recibió el reconocimiento a la trayectoria por sus innumerables éxitos y destacada labor en la industria artística. La actriz fue presentada con todos los honores por Vero, pero la mujer de Ricardo Mollo ingresó al escenario de una manera muy accidentada. Un momento muy especial fue cuando la estrella internacionalrecibió el reconocimiento a la trayectoria por sus innumerables éxitos y destacada labor en la industria artística. La actriz fue presentada con todos los honores por Vero, pero la mujer deingresó al escenario de una manera muy accidentada.





Alentada por todo el público teen que se acercó al Estadio Obras, Oreiro recibió una ovación cuando fue presentada, pero cuando estaba por llegar hacia donde estaba Lozano, la actriz uruguaya trastabilló y golpeó su cara contra el piso de una forma muy violenta.





Vero Lozano se comunicó con Natalia para hablar sobre lo sucedido y se sorprendió al aire con sus picantes declaraciones. Indignada por el El lunes,se comunicó con Natalia para hablar sobre lo sucedido y se sorprendió al aire con sus picantes declaraciones. Indignada por el accidente que sufrió, criticó duramente a la producción de los premios.





"Me hicieron salir al escenario y nunca me dijeron que había un agujero. Yo no me tropecé, me caí a un agujero de un metro y medio, ¡me podría haber matado! Había muchos chicos menos en el lugar en el que me caí, que tendría que haber habido chicos y no había nada", arrojó enojada Oreiro.





Y agregó: "Menos mal que esto viva. Ay, Dios. Pero acá estoy, toda rota pero viva... En el momento, con la adrenalina, salí, me sequé la sangre con una toalla y volví para agradecer. Después me fui a un cirujano plástico para que me reacomodara la cara. Tengo cuatro puntos. Así que una joyita el premio, eh".

Oreiro 1







"Te cuento algo, mi hijo estaba enfermo y no vino. Cuando me caigo y me hago torta, mi hijo me dijo: '¿viste mamá, te dije que no teníamos que ir? ¡Los de Nickelodeon un amor! Que el canal no se preocupe, estoy viva y no les voy a hacer ningún quilombo", remarcó.





-Lozano: Te agradezco esta comunicación y que estás bien. Le ponés humor, yo me preocupé mucho.





-Oreiro: Sí, me escribiste. Fue una desgracia con suerte, podría haber sido realmente peor. Así que para la próxima pongan un vallado, un aviso o hagan distinta la escenografía. Si iba con tacos, me mataba. El círculo no estaba marcado y no me avisaron.





-Lozano: La culpable soy yo porque venías siguiéndome a mí.





-Oreiro: No, vos no sos la culpable para nada. Los culpables son los boludos que no me avisan que hay un agujero.

