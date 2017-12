"La Bomba" Tucumana discutió fuerte con su coach y después quedó eliminada del "Bailando"

Gladys "La Bomba Tucumana" se cruzó muy fuerte con su coach Sabrina Sansone durante la jornada del lunes en el "Bailando".





"Sí, tengo Alzheimer, como mi madre. Vos querés tener siempre el micrófono y no lo tenés, entonces te da bronca. No tengo ganas de pelear pero si tengo que decir lo que he bancado y soportado de este equipo... Porque soy una profesional no me gustaría dejar sin trabajo a mi bailarín y mi coach", dijo la cantante tropical.

"Si me voy hoy, me voy feliz. Nos dijiste "muertos de hambre" a los dos (por ella y Arrigoni). Nos dijiste que no éramos nadie sin vos", retrucó su coach.





Lo cierto es que después en el voto telefónico Sol Pérez dejó fuera del certamen a Gladys y Melina Lezcano.

