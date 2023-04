Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de L-GANTE KELOKE (@lgante_keloke)

“No me molesta lo del título (de Visitante Distinguido), si me molesta la mentira. No soy yo, no es mi manera de hablar, la cadencia, las palabras que utiliza la persona que imitó mi voz, no tiene nada que ver con mi forma de expresarme. Solo imita mi tono y mi manera de decir mi slogan CUMBIA 420 PA LOS N3GR0S (sic)”, expresó L-Gante.

placa cultura l-Gante 2.jpg L-Gante hizo un duro descargo contra los concejales que le sacaron el título de "Visitante distinguido"

El cantante de cumbia señaló que tiene por costumbre enviar muchos audios y videos a miles de personas, “incluso a muchos periodistas” y precisó: “Mi particularidad es mi huella vocal, hasta diría fácil de imitar por la fuerte pronunciación en los tonos graves, así como es posible de imitar una voz como la de Vicentico, Shakira, Eros Ramazzotti etc”.

Además de negar haber enviado mensajes a la banda de Los Monos, L-Gante crítico a los políticos de Rosario que propusieron retirarle el nombramiento de “Visitante distinguido”. El músico dijo sobre esto: “Todo el mundo me escribía diciéndome que salga a aclarar, seguidores de mis redes se daban cuenta y un político o periodista no logra encontrar la diferencia”.

Textualmente, L-Gante afirmó: “Lo que si necesita R O S A R I O son DIRIGENTES DISTINGUIDOS, hagan bien su labor, hagan honor al juramento. Denle seguridad y bienestar al ciudadano al vecino local y dejen de ver a qué VISITANTE distinguir que al fin y al cabo eso somos Visitantes , vamos y nos vamos , pero los Rosarinos quedan en su linda ciudad rodeados de políticos más falsos que el audio que anda dando vuelta por ahí!”.