Kate Rodríguez: "Necesito un polvo garantizado por día"

Entrevistada por la revista Pronto, Kate Rodríguez se encargó de no decepcionar a sus admiradores, arrojando un título más que provocador y que ya está haciendo bailar a los ratones de todos los hombres por su alto contenido hot.





"En mis ocho años en Argentina tuve dos novios, pero siento que nunca me enamoré. Soy muy sexual y ya sé con quién tengo buen sexo. No tengo ganas de estar conociendo a alguien y enseñarle, porque no tengo tiempo", arrancaba despacio, la morocha.





"Necesito un polvo garantizado por día. Estoy en la búsqueda constante de orgasmos, pero no necesito sexo para eso. Un orgasmo me lo doy yo sola con la autosatisfacción", disparó luego.





Luego, aseguró que quiere regresar al Bailando y describió qué haría durante las previas ante Marcelo Tinelli: "Me gustaría hacer una previa sobre juguetes sexuales, lo último en tecnología de vibradores. En ShowMatch me formé como profesional y cuando al cuarto año me iban a renovar el contrato me fui porque me ofrecían ser conductora en TyC (Sports)". ¿Qué esperan para convocarla?

Embed Jueves!!!! Me pego la primavera @strivenjeans @kayu_campana428 Una publicación compartida de kate Rodriguez (@katepma) el 21 de Sep de 2017 a la(s) 5:45 PDT #autocineplayboy por @playboytv @hotgo.tv ya estrenó!! Lo viste?? Una publicación compartida de kate Rodriguez (@katepma) el 22 de Oct de 2017 a la(s) 10:11 PDT



Embed Va tomando forma el Apartamento! ya tengo mi nevera con onda @plan_v_vinilos #jackdaniels Una publicación compartida de kate Rodriguez (@katepma) el 21 de Oct de 2017 a la(s) 8:04 PDT

Embed No se pierda esta noche el estreno del 2do Capítulo de #autocineplayboy por @playboytv @hotgo.tv Una publicación compartida de kate Rodriguez (@katepma) el 19 de Oct de 2017 a la(s) 12:42 PDT

Embed Ya viste #autocineplayboy mi nueva serie en @playboytv Llama a tu #cableoperador y pide tu #hotpack Una publicación compartida de kate Rodriguez (@katepma) el 17 de Oct de 2017 a la(s) 8:00 PDT

Embed Falta poco para que mi serie se estrene!! @hotgo.tv hotgo.tv @playboy @playboytv Una publicación compartida de kate Rodriguez (@katepma) el 11 de Oct de 2017 a la(s) 10:13 PDT

Embed Ya viste el primer capítulo de #autocineplayboy entra ya mismo a @hotgo.tv y míralo adelantado!!! El 12 de Octubre estrenamos... Pero si aún no tienes @playboytv llama a tu #cableoperador y pide tu #hotpack Una publicación compartida de kate Rodriguez (@katepma) el 29 de Sep de 2017 a la(s) 2:41 PDT