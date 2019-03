Julián Serrano debuta como conductor junto a Sofía Morandi

S.T.O. es un espacio donde la neuquina Sofía Morandi y el paranaense Julián Serrano, junto a Juan Otero, Julieta Castro, Lucas Spadafora y Fermín Bo, se juntarán y compartirán distintas experiencias, situaciones que vivieron en la semana y sobre todo la aventura de hacer un programa de TV proviniendo del mundo de las redes sociales. El estreno será hoy, desde las 13.30, por la pantalla de América.

Durante la semana, los conductores y su equipo realizarán distintos desafíos, desde conocer lugares insólitos, vivir experiencias impensadas (por ejemplo: pasar una semana entera sin contacto con la tecnología).

La dupla Serrano - Morandi cosechó la simpatía de miles de televidentes gracias a la edición 2018 de Bailando por un sueño, donde la pareja resultó ganadora.

Invitado al programa Involucrados, que también se emite por América, el paranaense adelantó: "Es un desafío. (...) Me parece que es algo que en la tele no hay y va a ser entretenido". Asimismo, agregó: "Llevamos un poco de información de las redes sociales a la televisión. Desde tweets polémicos, a las tendencias, a los videos más virales. Vamos a hacer notas, van a salir a la calle. (...) Va a haber entrevistas". Además, comentó: "Vamos a tratar de que el público que no está en la televisión vea el programa".

S.T.O., envío producido por Laflia, tiene como objetivo ser un espacio para que nuevos talentos muestren lo que pueden hacer en pantalla y para que otros chicos se animen a contar temas que aún son tabú a sus familiares o amigos, además de conocer y jugar con invitados famosos.

Las relaciones, frustraciones, conflictos y euforias típicas de la generación de los conductores estarán presentes en este ciclo, que también tendrá un espacio para debatir distintas temáticas.