Juana Viale se sacó en vivo la ropa de conductora

Y para el cierre no fue menos: "Quiero agradecer por todo el aguante por la compañía en todo lo que fue este año", comenzó la despedida. "Fue un año diferente, enorme gigante, de mucho aprendizaje y de mucho dolor, pero siempre hay que tratar de mirar para adelante".

Embed definitivamente juana viale somos todxs pic.twitter.com/pmVfCkhc0K — car (@carfernx) December 27, 2020

Acto seguido la conductora se dirigió a un rincón del estudio en el que la esperaba un biombo. "Yo voy a empezar a retirarme porque terminé el ciclo maravilloso que me tocó vivir", dijo y se prestó a sacarse su ropa de diseñador.

Así, con una pollera de jean, una remera y con sus pies descalzos Juana Viale dio por terminado el ciclo.

"Esto es lo que soy yo", dijo. "Esta es Juana Viale. Esto es un poco de lo que no mostré. Muchas gracias por acompañarme, la vida va a mejorar", cerró y con un silbido hizo entrar a su perra Tota para retirarse juntas por la puerta de la escenografía.

Embed ¡ÚLTIMO PROGRAMA DEL AÑO! @ViaJuani cerró el ciclo de #AlmorzandoConMirtha 2020 y se despidió para irse de vacaciones junto a su perra Tota ¡Gran #MesazaEnCasa! #QuedateEnCasa mirando @eltreceoficial pic.twitter.com/Wxf5OIUCfX — Mirtha Legrand (@mirthalegrand) December 27, 2020

"Voy a hacer lío porque me estoy terminando de cambiar. Esto es lo que soy yo, esta es Juana Viale y me voy. Esto es un poco de lo que no mostré de mi. Ella es Tota", expresó la mamá de Ámbar, Silvestre y Alí este domingo .

“¡Ya está! ¡Terminamos! ¡Es el último programa que tenemos de este ciclo!”, señaló Juana, mientras seguía saltando y bailando.

Y aludiendo a la canción de cumbia basada en el hit Tusa de Karol G y Nicki Minaj la conductora gritó al aire: "¡Váyanse todos a la put… que los parió!".