Juan Martín del Potro habló sobre su romance con Sofía "Jujuy" Jiménez

La imagen de Sofía "Jujuy" Jiménez en el encuentro de Juan Martín Del Potro contra Djokovic en el abierto de Roma el viernes pasado, llamó poderosamente la atención. La joven modelo estuvo presente en el partido y confirmó su romance con el tenista, que comenzó en el verano, cuando ella estaba en Carlos Paz.

“Me invitó y fui… La verdad es que estamos viendo qué onda. Fui a verlo, la pasé muy bien y disfruté mucho de verlo en la cancha. Pero no sé qué pasará”, aseguró la morocha sin querer ponerle rótulos a la relación.

Ahora, en su vuelta a la Argentina, fue "Delpo" quien habló de su relación con la modelo. Tímidamente, el tenista fue abordado por la prensa en el aeropuerto por el cronista de LAM quien le dijo: "Felicidades, sabemos que estás con Jujuy, vimos que fue a verte".

Sorprendido y entre risas, el deportista le replicó: "Pensé que me ibas a hablar de tenis, tenés que aprender un poco". Pero el notero continuó: "¿Y con Sofía cómo están?". Ante la repregunta, Juan Martín no tuvo opción y aseguró. "Estamos bien, me fue a ver a Roma y me trajo suerte".