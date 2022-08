José Larralde Quimey Neuquén Braking bad.jpg

“Justo en el último capítulo, cuando lo matan al profesor este aparezco yo cantando “Quimey Neuquén”. Y yo digo, ¿qué tiene que ver en el norte de México “Quimey Neuquén”?”, cuestionó con humor el artista. La serie cuenta con otro tema de una artista latinoamericana, "1977" de la chilena Anita Tijoux, que aparece en el quinto capítulo de la cuarta temporada.

“Quimey Neuquén” aparece en realidad en el décimo capítulo de la última temporada, "Buried" ("Enterrado"), en la escena en la que Walter White, personaje interpretado por Bryan Cranston, entierra una gran cantidad de dólares en el desierto bajo un sol imponente y caluroso, refresca Página12.

Sin embargo, lo que suena no es la canción original, sino una versión remixada realizada por el productor argentino Pedro Canale, a cargo del proyecto musical Chancha Vía Circuito y el sello Zizek, que trabaja con "el folclore digital, mezcla lo local y lo global, lo arcaico y lo contemporáneo, y la tradición y la vanguardia”, explicó el periodista Humphrey Inzillo a GO Noticias.

Agregó que el remix es previo a la serie, es decir que no se hizo a pedido para la banda sonora, sino que fue elegida por los productores. Pero consideró que su incorporación fue valiosa ya que "le otorgó una inusitada proyección internacional a José Larralde, una verdadera leyenda del folclore criollo", a la vez que el "rescate" que Canale hizo del tema logró acercar "la música de Larralde a otra generación y al mundo".

Asimismo, Inzillo apuntó que aunque el músico nacido en la localidad bonaerense de Huanguelén logró popularizarla y que trascienda las fronteras del país, la composición original de "Quimey Neuquén" no es de Larralde. El autor de la música fue Marcelo Berbel y la letra fue escrita por Milton Aguilar, cuyos descendientes acudieron a la justicia hace un año para reclamar que no se les haya solicitado la autorización para usar el tema en la serie, algo por lo que, según dijeron, Larralde tampoco había sido consultado.

El "duro" presente económico de José Larralde

Durante la charla con su admirador, Larralde contó que atraviesa un momento económico malo. "La gente quiere saber de usted, me preguntan cómo está el maestro", le consultó el joven, a lo que Larralde respondió de buen humor: "Estoy vivo y suelto, que eso ya es demasiado".

Sin embargo, se sinceró y reconoció que atraviesa un presente complicado. "Estoy como está todo el mundo, sin laburo, ya rascando el fondo de la olla. Viene duro". Y señaló que sus hijos también están "salteándole al laburo" y que trabajan por cuenta propia. "Se pone duro. ¿Pero qué te voy a contar si todos los que ven esto deben estar pasando por lo mismo?", se lamentó. Y criticó a "los piolas" que lo difaman al decir que cobra "3.000 pesos para hacer notas". "Qué pavote el que pone eso porque... ¿Quién le va a cobrar 3.000? Comprás tres caramelos -con ese dinero-. Nunca cobré y no me gusta hacer notas porque no tengo mucho para decir”, dijo. "Espero que se acomode todo un poco porque parecemos enemigos", dijo por último, en tono optimista.