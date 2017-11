Jorge Rial habló de la citación a indagatoria de Agustina Kämpfer

La noticia del día fue la detención, bien temprano por la mañana, de Amado Boudou por una causa de enriquecimiento ilícito. Pero el juez Ariel Lijo, a cargo de la causa, también tomó la medida de citar a declarar a indagatoria a Agustina Kämpfer, quien fuera pareja del ex vicepresidente kirchnerista.

A raíz de eso, Jorge Rial, ex de la panelista, utilizó su programa Intrusos (América, a las 13) para referirse al delicado tema.

"No me voy a hacer el pelotudo. Es más, está citada para el miércoles, pero pidió Rafael Cúneo Libarona, su abogado que además es amigo mío, la postergación. Hay gente que se pregunta si le estoy pagando, pero la verdad es que no tengo nada que ver con esto. Ella fue madre hace 15 días, más allá de que no fue ningún impedimento para ir a declarar. Muchas mujeres van así", observó.

Y luego agregó: "Más allá de que yo no estoy con ella hace un año, que estoy en otra historia y todo, a mí me conmueven este tipo de cosas porque la conozco y estoy seguro de que cuando declare ante el juez va a poder explicar absolutamente todo. De eso estoy realmente seguro. Por suerte la Justicia le está dando el lugar para que pueda ser indagada, que es el momento en donde uno se defiende".

Para concluir, el conductor de Intrusos se mostró empático con su ex pareja y la situación que le toca atravesar.

"No me hago el boludo. Lamento por lo que está pasando, pero es la Justicia la que está actuando. Por lo tanto, ante la Justicia hay que presentarse, que es lo que tiene que hacer. Obvio que esto no es cómodo, no es lindo y lo entenderán, pero es la actualidad. Es un tema que hace años que se viene tratando, por lo tanto no es nuevo, no es sorpresivo ni nada. Lo digo incluso para liberar a mis compañeros de sus opiniones", completó.









Fuente: Clarín