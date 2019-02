Jorge Lanata internado: intentan determinar qué tiene

Internaron a Jorge Lanata. El conductor permanece en el hospital Fundación Favoloro desde el sábado.





Lanata padece un cuadro de fiebre y diarrea. La noticia se la confirmó el propio periodista a Clarín.





"Iban a darme de alta hoy (por el martes), pero la fiebre me volvió a subir y como me pasan suero me quedé", explicó el conductor de Radio Mitre.













En tanto, sobre su estado de salud y el cuadro que sufre, primero vinculó los síntomas a una "gastroenteritis viral".













"Puede ser una intoxicación con antibióticos o gastroenteritis viral o dengue. Todavía no lo saben", aseguró el periodista.













Y agregó con humor: "No recuerdo haber estado en la selva, cualquier cosa aviso".