Jimena Barón y el feminismo: "No queremos salir a cortar penes"

Jimena Barón fue otra de las famosas que se sumó a la polémica generada tras las declaraciones de Araceli González sobre su concepto de feminismo.

"Escuché que dijeron que soy feminista. No, yo no soy feminista. Las respeto muchísimo, pero tengo un hijo varón precioso y un marido hermoso y respeto mucho a los hombres también".

"Ambos géneros se tienen que respetar. Me parece que durante muchos años la mujer ha tolerado cosas de las que no se atrevía a hablar. Quizás le daba miedo hablar por temor a que no le crean. O muchas mujeres, por trabajar, han sido acosadas", dijo la actriz en el ciclo de América.

Pero como siempre sucede cuando alguien se atreve a opinar lo que se le da la gana por la tele, del otro lado, en las redes sociales, comienzan a tejerse desopilantes análisis a favor y en contra de la declaraciones arrojadas por la persona entrevistada: en este caso, Araceli González.

Este jueves, Jimena Barón, no quiso quedarse fuera del entretenido escandalete. Y si bien la novia de Juan Martín del Potro arrancó su frase con cierto grado de ironía, la cantante supo armar una buena reflexión con respecto al tema.

"No queremos salir a cortar penes con motosierras, no odiamos a los hombres, simplemente nos queremos a nosotras y exigimos juntas equidad de derechos y libertad. Ni intenten confundirnos con giladas, ya entendimos todo. #soyfeminista".

Ni intenten confundirnos con giladas, ya entendimos TODO. #soyfeminista — Jimena Baron (@baronjimena) 25 de enero de 2018

Embed Que agotador es ser una mujer libre e independiente. — Jimena Baron (@baronjimena) 25 de enero de 2018