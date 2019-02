JImena Barón mandó al frente a la madre de su novio Mauro Caiazza

Jimena Barón invitó al piso de Cortá por Lozano a su novio, Mauro Caiazza, en el Día de San Valentín. La actriz y cantante está reemplazando a Vero Lozano, quien se encuentra de vacaciones.

En un momento de la entrevista, Barón aprovechó la oportunidad y le hizo una pregunta sin red al rosarino: "Quiero preguntarte por el comienzo de la relación. Yo sentí, vos me lo confesaste, que tenías un prejuicio sobre mi persona".

Pero la cosa continuó: "Y quiero denunciar también a mi suegra, que me está mirando, yo sé que en su momento tu madre dijo: '¡Ay, no! Mauro, esa mujer no'.

Entre risas y mucho rubor en su rostro, Caiazza confirmó lo que estaba diciendo su pareja: "Sí, lo dijo. Y mis hermanos también. No sé por qué. No le habrá parecido una candidata para mí... Pero mi mamá siempre quiere a todas (mis ex). Le gusta hacerse amiga".

Y para que no quedaran dudas, la cantante cerró el tema con mucha picardía: "Me dijiste que habías tenido dos parejas en tu vida. ¿Cómo a todas? ¿Es con cualquiera? ¿No es ahora conmigo la buena onda?".