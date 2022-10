Diego maradona cumpleaños Jana Maradon.jpg

Carta a mi papá

Pensé que cuando ya haya pasado un poco el tiempo, lograría entender algunas cosas y por fin despedirme de vos. Me doy cuenta qué hay cosas que jamás voy a entender y está bien así. Y que no voy a poder despedirme nunca porque me vas a acompañar en cada paso. Porque el amor trasciende a las personas y al tiempo. Y así como digo esto, a la vez, sigo sintiendo el corazón roto y el dolor de no poder abrazarte, de no poder cantar a los gritos y bailar como locos.