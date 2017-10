¡Insólito momento! Moria Casán tuvo orgasmo y se tuvo que ir del estudio

Sin embargo, lo que se vivió este martes a la noche fue algo sorprendente y único hasta el momento. Es que, Moria Casán (71) abandonó el estudio del exitoso programa de El Trece porque el baile de una famosísima pareja ¡le provocó un orgasmo!

El increíble acontecimiento que movilizó a la One en medio de su devolución fue originado por la maravillosa performance que Hernán Piquín (43) y su bailarina, Macarena Rinaldi (29), llevaron a cabo este martes en la coreografía del "ritmo libre".

El reconocido bailarín y su compañera, quien deslumbró con su destreza en la pista pese a estar con tabique nasal fracturado luego de un accidentado ensayo, interpretaron el éxito del compositor irlandés Hozier, Take Me To Church, junto a Cecilia Figaredo y Facundo Mazzei y emocionaron a todos. Sin embargo, la reacción de Moria superó a la de sus colegas.