Insiste en atrasar: "A las minas hay que volteárselas"

Alejado de los escenarios, C4st4ñ4 estaba hablando con Marcelo Polino y Yanina Latorre en el ciclo radial "Polino auténtico sobre el Bailando. Luego de decir que lo ve todas las noches, dijo: "Cambió la época, las mujeres ahora se enojan como se enojó Sol Pérez. Está muy mal, no está bien la piba esa, aflojemos. Fue irrespetuosa con Laurita, con Flor, que se deje de joder".

Y agregó: "La juventud es una enfermedad que se cura con el tiempo, hay que esperar que se les caiga el culo a todas y sabés cómo van a aflojar".





Pero eso no fue todo, fue más allá y expresó: "Me rompe las pelotas que las minas se peleen, me enoja, a la minas hay que volteárselas. Que se hagan amigas, que se den unos besitos y que muestren cómo se besa, todo", cerró el autor de las líneas "Si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo", entre otras.