¡Impactante foto de Natacha Jaitt golpeada por su ex!

"No tengo vergüenza de mostrarles mi rostro. Fui a comprar cigarrillos cerca de casa a la madrugada..estaba oscuro, detrás de un árbol salió mi denunciado ex,1 trompada, grite y huyó. ¿Hasta cuando voy a sobrevivir? Estamos solas. La NO justicia hará que me mate por no tenerlo ya preso", escribió la morocha en sus redes sociales junto a una foto de su cara golpeada.





Luego de ese alarmante mensaje, Jaitt continuó publicando pedidos de ayuda: "Que Dios me de fuerzas para que no me gane y pueda ayudarlas a todas"; "Si muero... ¡¡¡luchen, no paren de luchar!!!"; "El silencio ante una situación de abuso, te hace igual de culpable".





En julio de este año, Natacha ya había denunciado a su ex públicamente por intentar intoxicarla con droga mientras disfrutaba de una noche de fiesta en una disco de Ramos Mejía. El hombre, cuyo nombre no quiere revelar, tiene varias ordenes de restricción para no acercarse a ella, pero las ha violado a todas.