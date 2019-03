Hoy la Vela Puerca presenta "Destilar" a puro rock en Rosario

La banda uruguaya La Vela Puerca regresa a Rosario para realizar el segundo show de presentación de su último disco "Destilar". La cita es hoy, a las 21, en la Sala de las Artes (Suipacha y Güemes).

El 2018 fue un gran año para La Vela Puerca, comenzó con la grabación de "Destilar" y dio pie a la primera etapa de la gira #LVPdestilar que recorrió gran parte de Argentina, México, Uruguay y Paraguay, con shows a sala llena, destacándose la presentación del disco en Rosario con entradas agotadas.

"La recepción fue muy buena. Es un disco bastante espontáneo y fresco, ha gustado mucho y estamos llevando canciones del disco y de otros anteriores a Rosario", dijo el guitarrista Santiago Butler.

"Destilar" es el séptimo trabajo de estudio de La Vela Puerca. Este nuevo disco pone una vez más en marcha la potente usina sonora de la banda uruguaya a bordo de 13 canciones inéditas, muy diferentes entre sí, que abarcan distintas temáticas y a la vez se hermanan desde la sensibilidad, compartiendo viejos y nuevos sonidos en la destilería de la banda. Filosóficamente, "Destilar" cuestiona la vida moderna intentando rescatar la esencia de la vorágine actual. "Es un disco bastante espontáneo, dejamos cosas para resolver y decidir en el estudio. Es un disco que no tiene un foco, una idea general de todo, sino que son canciones bastante separadas y hay de todo. No sé si decir de todos los estilos pero hay todo tipo de canciones que no tienen que ver unas con otras y eso nos gustó", destacó Butler.

El álbum cuenta con la participación de músicos invitados como Raly Barrionuevo, Mariano Otero, Mauricio Ortiz, Ernesto Tabarez, Diego Schissi, entre otros.

Sobre la presentación de esta noche en Rosario,el músico dijo que estar en un lugar más chico "nos permite estar más cerca de la gente".

"Nos parece que la Vela Puerca funciona mejor en esos lugares en los que se forma un clima, que podés ver a la gente a los ojos. Dos mil personas es un montón de gente, pero nos parece que funcionamos bastante bien y que la energía es mucho más fuerte en los lugares más chicos".

Este año, la banda liderada por Sebastián Teysera planea seguir grabando nuevas canciones. "Estamos buscando la forma de grabar un próximo disco y le vamos a buscar también una forma diferente a la que lo venimos haciendo para que salgan buenas ideas", adelantó Butler.

"Tenemos varios conciertos en Argentina, tenemos pensado ir a México de nuevo, si podemos ir a España y Alemania, a festivales, ahora vamos al carnaval de los Tekis. HIcimos cosas en Buenos Aires, pero la idea es seguir haciendo conciertos con Destilar más allá que armamos un show con canciones de todos los discos", concluyó Butler.





