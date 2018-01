Homosexualidad y machismo: furia por las declaraciones de Martín Bossi

"En el sketch de Sambucetti con Guillermo Francella yo lo acosaba a él, entonces estaba bien. Era un chiste, lo hacía disfrazarse", dijo hace unos días Florencia Peña en Intrusos en referencia segmento humorístico en el que ella interpretaba a una jefa que perseguía a su empleado, en pos de tener algo con él y se abrió el debate, ¿es lo mismo que un hombre acose a una mujer o una mujer a un hombre?





En la mesa de Mirtha Legrand, Martín Bossi hizo una reflexión sobre el machismo y el feminismo en la actualidad y cuestionó: "¿Somos iguales? Si mañana digo, 'Adriana Salgueiro (porque justo la tenía sentada al lado) miró provocativamente y me sentí incómodo', se me van a cagar de risa. ¿Si lo de Juan Darthés hubiera sido al revés?Pregunto. Estoy de acuerdo en que si él tuvo un gesto que incomodó hacia Calu (Rivero),que lo castigue la ley. Pero, ¿qué pasa si él decía 'Calu me miro y me beso de más'? Nos cagamos de risa".





La reflexión del actor vino a colación de analizar el momento de cambios que se vive en la sociedad respecto a cómo se ve a hombres y mujeres. Bossi dijo ser "defensor de la mujer" y que a su vez le daba miedo que "cualquier distracción" (en el sentido de un dicho fuera de lugar), podía llevarlo a perder lo que más amaba, que eran el cariño de la gente y su carrera, como ocurrió a Cacho Castaña tras sus polémicos dichos.





"Estamos en un momento muy difícil, es difícil ser heterosexual, sos homosexual y te aplauden por valiente, para mí no existe el género. Pero si digo que me gustan las minas me dicen que no aclare que oscurece, y me acusan de discriminador", agregó y aseguró que "el machismo no siempre beneficial al hombre". Dichos por los que más tarde fue duramente criticado en las redes sociales.





Además, brindó ejemplos de cómo su generación fue criada de una manera machista: "Tres casos. Cuando era chico jugaba con mi hermana, ella tenía cuatro y yo siete, cuando hacía trampa, yo le tiraba de la colita del pelo, ¡perdón! Venía mi papá y decía 'otra vez, qué hiciste, es una mujer' me agarraba, me llevaba a la pieza y dos pataditas en el traste; el otro caso, mi hermana me pegaba y si yo lloraba y mi viejo me decía '¿vas a llorar? Es una nena' y caso tres, a veces ella me pasaba por al lado y decía '¡ah me pegó!' y mi viejo me retaba y yo no había hecho nada. Está la exageración. Ahí empecé a entender la base de la sociedad".





"Está bueno que cuando un hombre le hace algo a una mujer que lo castigue. También hay mujeres que son violentas, que se sobre victimizan y exponen a los hombres", agregó el actor de Bossi Master Show en Mar del Plata.





Coco Sily fue uno de los invitados a la mesa que respondió la pregunta de su colega, sobre si hombres y mujeres eran iguales: "No. Porque Mirtha construyó una carrera de nivel protagónico en una sociedad absolutamente machista y probablemente haya tenido que pelear por esa circunstancia. No importa si uno es hombre o mujer, uno tiene que ser evaluado por su talento. Los que tenemos 50 y pico tenemos una construcción nefasta y hostil para la mujer. Creo que tenemos que deconstruir un montón de cosas que creíamos que están bien".





Los dichos del actor, sobre todo los referentes a la homosexualidad, no fueron bien recibidos por los usuarios de las redes sociales que no tardaron en criticarlo:









Embed "Es muy difícil ser heterosexual" dice bossi en lo de mirta. #bastachicos pic.twitter.com/SBnF5TrJ8q — malena pichot (@malepichot) 28 de enero de 2018





Embed soy de la epoca en que las pepas eran una galletita la coca una gaseosa el paco una colonia y martin bossi no tomado en cuenta como opinion calificada — silvina giaganti (@sgigantic) 28 de enero de 2018

Embed Martín Bossi "Es difícil ser heterosexual, si sos gay te aplauden". Lo invito a recorrer mi infancia en La Pampa y a informarse de los casos de homofobia #Mesaza pic.twitter.com/meJiRpniTQ — Juan Pablo Martinez (@JuanPocba) 28 de enero de 2018





Embed Es dificil ser hétero o mami te lo tengo que decir me como un toblerone todas las noches es lo mismo Martin Bossi daaaaale, esta todo bien si sos gay cual es el problema? — ERICA GARCIA (@ericagarcia11) 28 de enero de 2018

Embed Bossi en lo de Mirtha ""Es difícil ser heterosexual, si sos gay te aplauden". Le contaría lo que fue mi adolescencia y lo invitaría al interior donde aún te apuntan con el dedo o matan por ser el Puto del pueblo. Mamarracho — Fran Fine (@Sta_Fine) 28 de enero de 2018