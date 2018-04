Hablamos con el modelo agredido por Justin Bieber: "Fue un momento feo y que me dio bronca"

El domingo que pasó, en California, el modelo argentino Mauro Leonel fue agredido por el cantante canadiense Justin Bieber cuando se le acercó para pedirle una foto.

Sin embargo, el artista internacional le devolvió un gesto agresivo y le tiró el celular con el que el argentino se arrimaba para tomar una selfie.





Un amigo me invitó a jugar el sábado a la tarde, llegué 15 minutos tarde y me encontré a Justin Bieber jugando. Cuando me entero, le mando mensaje a mi hermana y me pidió que lo salude o me saque una foto con él. Yo tenía una camiseta de Argentina en el auto y pensé que si le daba la remera, me daba la foto. Sabía que tuvo problemas y que era mala onda". Este medio se contactó con el joven rosarino, que relató lo sucedido: "





Agregó: "Cuando termina el partido, me acerco y le doy la camiseta, pero ni me dijo gracias. Le pido la foto y se va. Después, me lo cruzo cuando se está yendo. Fue una secuencia rápida. Se queda parado en el cordón de la vereda, buscando a alguien. Pensé que se había sentido mal y me estaba buscando. Cuando lo veo, le digo que era yo quien le dio la camiseta. Le vuelvo a pedir la foto y se queda pensativo, sin contestar".





Embed

"Después me acerco, le toco el hombre e intento sacar la foto. Ahí es cuando pasa lo que se ve en el video. Cuando agarro el celular, le pregunto por qué hacía eso si le había dado un regalo. Y me dice 'gracias, ya sé, la querés de vuelta'. Me dio mucha bronca. Más que nada porque me rompió el teléfono. Mi hermana se siente mal por lo que me hizo pasar. Fue un momento feo", manifestó Mauro.





Y completó: "Muchas personas dicen que invadí su espacio y me acerqué mal, que no le avisé antes. Hubiese sido distinto si me decía que no quería fotos. Pero al no recibir esa respuesta, fue confusa la situación. Por eso me termino acercando".