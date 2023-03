Gran Hermano: repudian comentario de Laura Ubfal

Este lunes por la noche Marcos, Julieta o Nacho se alzará con el título de ganador del reality emitido por Telefe. En este marco, las redes sociales comentan apoyando a un candidato o a otro y Laura Ubfal no fue la excepción. La comunicadora, que ya fue repudiada en otras ocasiones por sus comentarios en las galas de debate, publicó un tweet polémico acompañado de una foto de los finalistas: "La gente eligió tres chicos jóvenes, sanos, bellos. Una sociedad blanca y perfecta. Que gane el mejor. Gran Hermano ya ganó el corazón de todos" .

Embed La gente eligio tres chicos jóvenes, sanos, bellos. Una sociedad blanca y perfecta.

Que gane el mejor. Gran Hermano ya gano el corazon de todos pic.twitter.com/FwnVZ3kLHI — Laura Ubfal (@laubfal) March 27, 2023

En pocos minutos, el comentario generó un aluvión de respuestas en contra respecto al tweet, tratándola de racista. "Qué comentario horrible, ¿una sociedad blanca y perfecta? ¿No te cansás de ser tan desagradable?", lanzó una seguidora. Otro usuario expresó: "O sea que si era un negro como Thiago no tenía el mismo lugar, ¿no es sano, no es bello? Me sorprende el tuit Laura".

Embed Sociedad blanca y perfecta pic.twitter.com/X6pgudfEgy — (@MateoRodriguezi) March 27, 2023

Durante el debate, la periodista se defendió diciendo que la expresión fue sacada de contexto ya que hizo referencia a la vestimenta blanca de los participantes durante la última cena en la casa, pero la gente no la perdonó.