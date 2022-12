Sin embargo, minutos antes de ser convocados uno a uno, Julieta sorprendió al público cuando ingresó al confesionario para realizar la nominación espontánea, donde brindó tres votos a Maxi y Agustín, éste último por sus actitudes para con ella. "Los primeros tres votos van a Maxi porque lo siento aislado del grupo y no me dolería que se vaya de la casa", argumentó la participante. "Los dos votos se los doy a Agustín porque me tiene cansadita el papel de estratega, que venga todo el tiempo a darme miedo y decirme que soy la próxima en irme y así con todos, nos quiere llenar la cabeza y no me gustan las actitudes que tiene".