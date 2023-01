Gran Hermano: habló la hija de Walter "Alfa"

Ángeles Santiago no está familiarizada con la exposición mediática y, hasta ahora, no brindó ninguna declaración en los medios de comunicación sobre su padre y la relación que mantiene con él. En diálogo con el programa A lo Barbarossa, la hija del participante expresó: "A mi papá le encantan las cámaras y por algo está ahí. A mi no me pasa lo mismo, me cuesta la exposición, me pone nerviosa y me hubiera gustado que no entre a la casa".