Finalmente, alrededor de la medianoche, Santiago del Moro reservó los minutos finales de la gala el resultado de la votación del público, que reveló que 'Cata' fue elegida por el 52,80% de los votos contra 47,20% de Daniela. "Me voy feliz con mi familia", dijo María Laura mientras fue abrazada por Julieta, Romina y Coti y agregó: "Te falló la predicción", en referencia a las suposiciones de Agustín 'Frodo'. Mientras se retiraba de la casa aconsejó a sus compañeros que permanecerán una semana más en la casa: "Disfruten, pórtense bien, no peleen, no hagan renegar", cerró y cruzó la puerta de salida.

¿Fraude de la producción?

A través de las redes sociales, muchos usuarios que se mantienen atentos a las transmisiones de Gran Hermano denunciaron un fraude en las votaciones: los comentarios más repetidos manifestaron que "Nacho fue acomodado y protegido por la producción" y encontraron inexplicable la eliminación de Cata ya que "nadie hablaba de ella" y que la eliminada debió haber sido Daniela.

El disgusto entre los usuarios de Twitter fue tal que muchos expresaron su decisión de "no seguir más el programa".

Gran repudio a 'Frodo'

Agustín Guardis, quien fue perfilado durante varias semanas como uno de los favoritos del público para ganar esta edición del reality show e incluso fue apoyado públicamente por personalidades como Bizarrap, Duki, Sergio "Kun" Agüero, fue repudiado duramente en las redes por comentarios desafortunados y confesiones que hicieron estallar de ira al púbico.

Una de ellas tenía que ver con la repudiable actitud de 'Frodo' para con las mujeres que le envían fotos de mujeres desnudas: "Tengo guardado en un Drive todo, así que si se mandan un moco, agarro la carpetita y...".

Embed Agustín acaba de decir que tiene en drive una carpeta con todas las nudes que le mandaron las chicas para usarlas por si ellas se mandan alguna. Así o más nefasto? Lo tendrían que denunciar. #Gh2022 #GH22 #GranHermano pic.twitter.com/nYyPy6ypkw — m (@Sor1178) December 3, 2022

"Es un delito", "Machirulo a otro nivel" y "Canceladísimo" fueron algunas de las expresiones de los decepcionados fans. Incluso diversas personalidades de las redes sociales expresaron públicamente que se "bajarán de la Frodoneta".

Embed Oficialmente me bajo de la frodoneta. Que decepcionante resultó ser Agustín.



Ya no es Frodo. Ahora es Ramsay Bolton. Psicópata.#GranHermano #GH22 #GH2022 pic.twitter.com/eDJP0rl87H — GERE (@gerescobm) December 4, 2022

Varios, además, cuestionaron la decisión de la producción de no sancionar al participante por tremendos comentarios que incluían indicar que "obligaría a Lali Espósito a expresar su consentimiento a tener relaciones con él" si la cantante entraba a la casa, darle alcohol a Julieta "para que afloje", entre otras frases desafortunadas. Varios usuarios investigaron por su cuenta el pasado del ex-favorito y encontraron evidencias que disgustaron al público: se encontraron videos del participante en YouTube donde promovía un partido de extrema derecha, realizando comentarios homofóbicos y otras actitudes repudiables.