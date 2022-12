Con 44 años, oriundo del partido de Berazategui, Ariel no entró con un perfil tranquilo. Según contó en su video de presentación, es licenciado en comunicación social y a lo largo de su vida se dedicó a múltiples oficios. Durante la cuarentena, armó una parrila donde cocinó hasta la semana pasada. "Los voy a volver locos, los voy a manipular y no podré evitarlo", había apuntado.

El participante no fue tímido: rápidamente habló con todos sus compañeros y no dudó en reconocerlos a todos por sus nombres. "Llegó tu competencia, Alfa", apuntó Coti, haciendo alusión a que el compañero hablaba tanto como él. Seguidamente, Ariel recorrió los ambientes de la casa y comenzó a revolucionar la casa.

Cuando el entusiasmo parecía haber menguado durante la instalación de Ansaldo, Santiago del Moro anunció un nuevo ingreso a la casa, descolocando a los participantes. Fue entonces cuando Camila Lattanzio, de 21 años, cruzó el umbral para ingresar al country cerrado.

La joven es pianista del Conservatorio Alberto Ginastera de Morón pero, de acuerdo a su presentación, durante la cuarentena encontró su pasión por cantar cumbia. Aparte, se dedica a la venta de autos, tiene una hermana gemela y reveló que es obsesiva con la limpieza.

Al recibirla en el reality, el grupo 'hermanitos' quisieron saber todo de ella. Alfa y Romina la acompañaron a la habitación para que la participante se instalara. "Las chicas están felices", bromeó Alfa.

Daniela, la probable eliminada

Momentos antes del ingreso de los compañeros, la casa respiraba un aire de tensión, nervios y ¿traición? Thiago, el joven de 19 que nuevamente ganó la prueba semanal, obtuvo el beneficio de salvar a un compañero de la placa de eliminación. Según dio a entender, "no fue nada fácil", ya que la placa estaba compuesta por Conejo, su amigo más íntimo dentro del reality, Julieta, Romina y Daniela, su pareja.

Sin embargo, la sorpresa de los participantes y las redes que seguían atentamente la gala fue total cuando Thiago reveló que salvaría a Conejo. Automáticamente, se provocó un profundo silencio en la casa. Cuando Del Moro preguntó a Daniela si quería decir algo, ya que se la veía impactada y triste, ella respondió cortante: "No, nada".

La nominación de Daniela y Julieta fue resultado, en gran parte, de una nueva jugada de Coti, la correntina estratega que empezó a ganarse el odio de la gente cuando les hizo la nominación espontánea a sus "amigas". Previo a la eliminación de Agustín, les advirtió: "Chicas, vienen por nosotras, quieren una placa con las cuatro chicas" y propuso que una de ellas haga la espontánea a los varones.

No obstante, Coti hizo todo lo contrario y, cuando entró al confesionario dijo: "Mis primeros tres votos son para Julieta y mis dos votos son para Daniela porque creo que hay una gran posibilidad de que el Conejo quede en placa o que yo quede en placa, y me gustaría que sea una placa que yo considero floja, porque creo que las chicas no tienen tanto apoyo”, detalló. Ahora, tanto Julieta y Daniela como Romina ya no confían en la correntina tras un grito del afuera que alertó a las mujeres.

Tras este giro en la trama de la casa, la placa definitiva quedó conformada para este domingo. A partir de la encuesta realizada por Fede Bongiorno, un twittero que analiza en profundidad el día a día del reality y encuesta a los usuarios sobre su perspectiva en la casa, consultó a quién veía el público como la próxima eliminada y la respuesta fue contundente: Daniela con el 61,1% de los votos, con una participación de más de 131 mil personas.