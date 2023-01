Gran Hermano 2022: jornada decisiva de nominaciones

JULIETA GRAN HERMANO ESPONTÁNEA.jpg

Quien sorprendió con su nominación fue Camila, quien transcurrió una semana intensa desde su ingreso. La rubia brindó dos votos a Lucila "porque es muy mala conmigo y tira mala lecha para todo el mundo", argumentó y un voto para Nacho: "Es un buen pibe, pero lo voto por un tema de afinidad". Por su parte, Alfa eligió a Ariel: "Es con el que menos afinidad tengo, aunque las cosas están mejor", indicó el participante. En segundo lugar, votó a Lucila: "Estoy viendo cosas que están pasando y, viendo con los líderes hoy, es una jugada estratégica. No tengo nada contra ella, es una cuestión de mover fichas de ajedrez".

Lucila, quien reingresó a la casa en el repechaje, resolvió también votar por una cuestión de afinidad. Con este argumento, le dio dos puntos a Camila "porque no coincido en nada" y a Ariel "por una cuestión de placa". El parrillero de Lanús, resolvió votar a Alfa y Julieta: "Todo bien con los dos, pero quiero que se expanda la placa", explicó y agregó que esperaba una gala "jugosa en términos de salvataje".

Cuando llegó su turno, Agustín votó a Daniela y Julieta. Desde su visión "estratega", justificó su resolución: "Quiero ver cómo votan los demás jugadores y qué pasa con la herramienta de la espontánea para hacer nominaciones más jugadas".

Los líderes, Romina y Marcos, ingresaron al confesionario con paso firme. En primer lugar, la ex diputada votó a Nacho porque "siempre le generó muchas dudas" y a Agustín, pues explicó que "me siento más cómoda con otras personas". El salteño le dio dos a Lucila y uno a Ariel, pero no ahondó mucho más en los motivos: "No tengo tanta relación", fue su escueta explicación. Finalmente, Daniela y Nacho pasaron al confesionario y sus decisiones fueron determinantes para la placa de nominación. La joven eligió a Agustín y Ariel. Nacho eligió a Ariel y Camila.