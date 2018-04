González Oro contó cómo le dijo a sus hijos que es homosexual

Oscar González Oro contó en el programa "Cortá con Lozano" cómo fue que les dijo a sus hijos, Pablo y Agustín, que es homosexual.













El Negro relató que fueron ellos quienes le plantearon el tema. "Ellos salían de la facultad y me llamaron para verme y tenían un guión. 'Sos un padre genial, nos amás, nos mimás, nos malcrías y con Sergio está todo bien'", explicó.







Embed









"Lloré una hora, no sólo por la emoción, si no por sus cabezas abiertas. Son geniales, sensibles. Ellos me abrieron la puerta. Ellos abrieron el clóset, no yo, para que sea feliz, que tenga buena vida y disfrute de lo que tengo", confesó.













Gónzález Oro están en pareja con Tato Cabera, con quien están juntos desde hace más de un año. "Mis hijos lo aceptan y no descarto que nos casemos".