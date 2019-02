Gasalla maltrató a un periodista y De Brito lo cruzó con los tapones de punta

Antonio Gasalla protagonizó un altercado con un periodista del programa Los Angeles de la Mañana, cuando un periodista del programa que conduce Angel De Brito fue a buscarlo al aeropuerto para entrevistarlo.

"No contesto preguntas", indicó tajante Gasalla al periodista Santiago Riva Roy. Pero cuando el notero le preguntó si iba a hacer teatro con Flavio Mendoza, el cómico respondió de mala manera: "Bueno, si lo sabés, ¿para qué me preguntás? No podés pasar la vida haciendo preguntas, se te va a vaciar el cerebro. Elaborá un concepto para vos".

Ante la insistencia del cronista, Gasalla reaccionó nuevamente: "Salí del medio, ¡dejame de joder!¡No me rompás los huevos!", para luego cerrar con mucha vehemencia la puerta del auto.

Al volver al piso, De Brito salió de la situación diciendo: "Así arrancamos la mañana con toda la buena onda y humor de Gasalla. ¿Por qué estás tan enojado Antonio? ¿Qué te pasa? No entiendo por qué maltrata tanto a los cronistas".

Además de recordar que la prensa se solidarizó con él luego de que Carlos Perciavalle realizara lamentables declaraciones sobre su salud, Ángel disparó una fuerte frase: "¿Por qué te volviste un viejo choto, Antonio? La verdad es que no lo entiendo porque le fue a preguntar bien y todos se portaron bien con lo de Perciavalle. Y él lo único que hace es maltratar. En este caso a Santiago, pero lo ha hecho infinidad de veces".

Luego de exhibir y recordar distintos episodios del actor maltratando a los periodistas, De Brito cerró: "Vaya uno a saber por qué terminó tan enojado con los periodistas. No era así, los que lo conocemos sabemos que no era así. Le mandamos un beso grande y que se recupere de lo que tenga".