"Game Of Thrones" bate un récord con 32 nominaciones

La octava y última temporada de Game Of Thrones recibió un total de 32 nominaciones para los Emmy, los premios que entrega la Academia de Televisión de los Estados Unidos. La ceremonia de los galardones más importantes de la pantalla chica se celebrará el 22 de septiembre en el Teatro Microsoft de Los Ángeles.

En esta nueva edición, la cadena HBO recupera el trono que el año pasado le arrebató Netflix con un total de 137 nominaciones frente a las 117 del servicio de streaming.

drogon.jpg

La marca anterior pertenecía a NYPD Blue, con 27 nominaciones, desde 1994. Y con su temporada final dividida en dos partes, Breaking Bad había sumado 29 entre 2013 y 2014. Entre todas sus temporadas, GOT acumula 161 candidaturas y 47 estatuillas. Ya había liderado las nominaciones en 2014 con 19, en 2015 con 24, en 2016 con 23 y en 2018 con 22.

Entre las miniseries la gran favorita es la aclamada Chernobyl, que sumó 19 candidaturas. La superproducción de HBO competirá con When They See Us (Así nos ven, de Netflix), Escape at Dannemora (Amazon), Fosse/Verdon (FX) y Sharp Objects (HBO).

chernobyl.jpg

Por su parte, la ganadora a la mejor serie de comedia de 2018, The Marvelous Mrs. Maisel, encabezó la categoría con 20 nominaciones, incluyendo una para su estrella Rachel Brosnahan, laureada como mejor actriz de comedia la pasada edición.

Detrás de estas tres producciones, las series y miniseries más nominadas fueron Barry y Fosse/ Verdon (17 candidaturas), When They See Us (16), Russian Doll (13) y Fleabag y The Handmaid’s Tale (11). Las series que estuvieron por debajo de las expectativas incluyeron a la premiada Veep (9 nominaciones), Succession (5), The Big Bang Theory (3) y Bodyguard (2).

El puertorriqueño Benicio del Toro consiguió ser postulado a mejor actor en una miniserie por su trabajo en Escape at Dannemora (dirigida por Ben Stiller).